Inter, Sensi: «Voglio essere pronto per il derby. Ibra ha alzato la concentrazione del Milan»

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi ha parlato della propria condizione fisica e dell’imminente derby di domenica

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del derby in programma domenica sera contro il Milan. Queste le sue parole:

Sulla sua condizione fisica – «Sto bene, sto lavorando per essere al 100% al derby. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto. Si lavora, sono concentrato sul lavoro, passo tutta la giornata al campo e lo farò anche in questi giorni per essere pronti per il derby»

Su Ibrahimovic come avversario – «Ibrahimovic è un giocatore che alzato la concentrazione a tutto il Milan e lo hanno dimostrato in queste partite. Abbiamo entusiasmo e voglia di lavorare, prepareremo la partita come tutte le altre ma è chiaro che il derby è una partita a sè, non contano tattica e moduli ma si vince con il cuore».