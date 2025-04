Inter Roma, la decisione della Serie A: su data e orario del match. Cosa cambia per Venezia-Milan?

Inter Roma, ormai si attende solamente l’ufficialità. Data e orario in cui dovrebbe giocarsi il match originariamente in programma sabato 26 alle 18:30

Dopo ore di discussioni sembrerebbe essere arrivata una conclusione. In attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A, le ultime notizie danno Inter-Roma confermata a sabato 26 aprile.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il match in programma a San Siro si svolgerà alle ore 20:45 e non alle 18:00. In questo caso non ci sarebbero variazioni per Venezia-Milan in programma domenica alle 12:00.