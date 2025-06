Inter, record negativo al Mondiale per Club: la squadra di Chivu la prima a subirlo

Inter da record, ma in negativo. E’ successo al Mondiale per Club nel match contro la formazione giapponese

In questi istanti sta andando in scena la sfida del Mondiale per Club tra Inter-Urawa Reds, match che ha visto andare clamorosamente in vantaggio la squadra proveniente dal Giappone. Un gol, quello di Watanabe arrivato nel corso del primo tempo, che è a suo modo storico per un club di Serie A.

Quello di Ryoma Watanabe è il primo gol in assoluto di una squadra asiatica contro una formazione italiana nella storia del Mondiale per club. Questo il dato riportato da Opta Paolo su X.