Nella gara di esordio al Mondiale per Club il Botafogo ha battuto per 1-0 il Paris Saint-Germain campione d’Europa in carica. Il tutto a poco più di due settimana dalla finale di Champions League in cui i francesi avevano vinto 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera.

Hinchas del Botafogo tras la victoria sobre el PSG:



“EL BOTAFOGO NO ES EL INTER DE MILAN.”pic.twitter.com/GPTGHsNl8L — Milan Argentina 🇦🇷 (@MilanArg__) June 20, 2025

Per questo motivo i tifosi brasiliani si sono lasciati andare ad uno sfottò lanciando questo coro contro i nerazzurri: «Il Botafogo non è l’Inter di Milano». Un episodio che ha reso felici i tifosi del Milan e non solo.