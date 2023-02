Recoba pesca nei ricordi: «Tra i più brutti ci sono i derby con il Milan di Champions League». Le parole dell’ex giocatore interista

Intervistato dal Quotidiano Sportvo, Alvaro Recoba ha parlato del suo passato all’Inter, tra ricordi belli e brutti: tra questi ultimi, c’è anche il Milan.

I DERBY DI CHAMPIONS – «Nel calcio così fisico di oggi farei fatica, ma se non mi fossi allenato seriamente non avrei potuto giocare fino a quasi 40 anni. Non rimpiango nulla. Con l’Inter ho vinto una Coppa Uefa, due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. E ho ricordi belli e brutti, come ogni calciatore. Oltre allo Scudetto del 5 maggio, senz’altro i Derby di Champions dove fummo eliminati dal Milan con due pareggi. Lì Cuper mi chiamò in camera, sapeva che stavo male, come erano a pezzi Bobo Vieri e Crespo, mi chiese se me la sentissi di giocare. Accettai il rischio e in campo non la presi mai, ma non sono mai stato uno che si tira indietro»