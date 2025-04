Inter Milan – Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport ha svelato un retroscena. Centra un allenatore senza panchina

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ha svelato un retroscena avvenuto dopo Inter–Milan di Coppa Italia, match vinto 0-3 dalla squadra guidata da mister Sergio Conceicao.

IL RETROSCENA DI ZAZZARONI – «Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo che l’Inter avrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: «Vedrai, non ne vince più una». Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero».