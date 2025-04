Inter Milan, Trevisani a sorpresa sul derby di Coppa Italia: pronostico preciso, Conceicao prende nota

Inter Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha implicitamente indicato i rossoneri come i favoriti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

PAROLE – «Se l’Inter ripete la gara dell’andata, secondo me passa il turno. Anche perché dovrebbe perdere di due e giocando come all’andata non perde di due. Ma il Bayern ora ha assaggiato l’avversario e non viene certo battuto a San Siro, viene per passare il turno. E mi aspetto che cambi qualcosa, per esempio con Gnabry titolare. L’Inter deve fare un grande sforzo con il Bayern, poi un altro grande sforzo a Bologna, poi un altro nel derby. E quindi mi aspetto che a un certo punto questa squadra abbia una giornata di collasso, come è stata Fiorentina-Inter. Non so se succederà col Bayern, ma spero proprio di no, o con il Bologna, o con la Roma, o con il Milan. Ma non credo che dieci partite in quattro giorni, che aspettano l’Inter, saranno tutte come Bayern-Monaco-Inter. Vorrebbe dire che sono dei robot e naturalmente non sono dei robot».