Inter Milan, Tomori verso il forfait: al suo posto dovrebbe esserci Kjaer. La scelta dovrebbe ricadere sullo scandinavo per il derby

Se alcune sono scelte dettate da cambi tattici, per un Milan in evidente difficoltà, altre scelte sono dettate dalla situazione in infermeria.

In difesa, infatti, non ci sarà Tomori, per la lesione muscolare all’anca che sarà da valutare oggi. Nel frattempo, a prendersi il suo posto da titolare dovrebbe esserci Kjaer. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.