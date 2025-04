Inter Milan, tegola confermata per Simone Inzaghi: perde il titolarissimo per il derby di Coppa Italia

Inter Milan, confermata l’assenza di Marcus Thuram per il derby di ritorno in Coppa Italia: tegola pesante per Simone Inzaghi

Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione dell’infermeria dell’Inter in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan:

PAROLE – «Di fatto, però, non ci sono dub bi sul fatto che domani l’attaccante non sarà della partita in quel di Bologna. Una notizia tutt’altro che positiva per Inzaghi, il quale rischia fortemente di non avere a disposizione Thuram anche per il derby di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì sera. L’obiettivo per il recupero di Marcus non può che essere il 30 di aprile, data in cui ci sarà il primo atto delle semifinali di Champions: l’Inter visiterà il Barcellona al Lluis Company, lo stadio olimpico del Montjuic.