Inter Milan, il derby colpisce ancora Inzaghi: non accadeva da oltre dieci anni

Inter Milan, il derby di Coppa Italia contribuisce ad una striscia negativa a suo modo storica per la squadra di Inzaghi

Bologna, Milan e Roma una settimana da dimenticare per l’Inter, che in tre partite ha perso la Coppa Italia (nel derby) e rischia di ritrovarsi in una situazione complessa nella lotta Scudetto.

Per Simone Inzaghi un periodo difficile a dir poco, una striscia negativa di questo tipo, con sconfitte senza segnare neanche un gol (alla quale ha contribuito anche il Diavolo) non si vedeva da oltre dieci anni. Era infatti il 2012 con Claudio Ranieri in panchina.