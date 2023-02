Inter Milan, San Siro risponde presente: attesi 75mila spettatori, è sold out. I tifosi rossoneri e neroazzurri pronti a sostenere

Nessuno può resistere al fascino del derby. Per questo motivo, San Siro non lascerà da sole le due squadre in vista della sfida cittadina.

Come riporta Tuttosport, domani a San Siro per la partita tra Inter e Milan sono attesi ben 75mila spettatori: è, quindi, sold out, per un incasso di circa 5.8 milioni di euro.