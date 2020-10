Inter-Milan, potenzialmente un Derby da scudetto: i numeri ci sono tutti e non solo quelli di classifica ma soprattutto quelli dei giocatori

Inter-Milan, potenzialmente un Derby da scudetto: i numeri ci sono tutti e non solo quelli di classifica ma soprattutto quelli dei giocatori.

DA SCUDETTO- Inter-Milan, potenzialmente un Derby da scudetto: i numeri ci sono tutti, Non solo quelli della classifica che al momento vedono in vantaggio i rossoneri ma soprattutto quelli di 22 giocatori a confronto, potenziali campioni d’Italia, come sottolineato anche da Tuttosport in prima pagina.