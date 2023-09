Inter Milan, Pioli prepara la mossa a sorpresa: così vuole sorprendere Inzaghi nella stracittadina di sabato

Manca sempre meno al derby di Milano tra Inter e Milan, sfida che alla quarta giornata metterà di fronte le due formazioni in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Pioli prepara possibili mosse a sorpresa per scardinare la difesa di Inzaghi. Pulisic resta il favorito sulla destra, ma occhio al possibile impiego di Chukwueze per una staffetta a gara in corso.