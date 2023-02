Inter Milan, rivoluzione di Pioli: Messias schierato interno di centrocampo. Nel 3-5-2, c’è lui con Tonali e Krunic

Rivoluzione in casa Milan: in vista del derby, Stefano Pioli starebbe pensando al 3-5-2, modulo inedito per i rossoneri.

Nei tre di centrocampo, con Tonali e Krunic ci potrebbe essere Junior Messias: è quello che riporta Sky Sport.