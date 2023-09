Inter Milan, è stato lui il peggiore in campo nel derby di Milano: «Saltato e affondato, Thuram lo cancella»

Tra i giocatori che certamente non hanno brillato nel derby di Milano c’è anche Thiaw. Secondo il Corriere dello Sport è proprio il difensore del Milan il peggiore della sfida.

Saltato in palleggio, travolto fisicamente, impreciso quando tenta di rimediare spingendosi in avanti. Pochissimo da salvare in una partita che lo mette immediatamente di fronte alle sue responsabilità. Thuram lo cancella. Voto 4 per lui.