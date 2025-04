Inter Milan, numeri da record in tv: tutti i dati e le cifre degli incassi. Segui le ultimissime sul club rossonero

Inter Milan, valevole per la semifinale di ritorno, è un derby che potrebbe rimanere nella storia anche per altri fattori extra calcistici. Come evidenziato già ieri, a San Siro erano presenti 75.552 spettatori, che hanno fruttato un incasso complessivo da 5.794.130€. Si tratta del miglior incasso della storia della Coppa Italia. Ma non finisce qui, Sport Mediaset comunica i numeri relativi a quanto la sfida di ieri sia stata seguita in tv su Canale 5, con numeri di share altissimi!

INTER MILAN – «La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, andata in onda in esclusiva su Canale 5, ha conquistato una media di ascolto di 6.105.000 spettatori con share del 29.7%. Il match di andata era stato visto da 6.066.000 spettatori con share del 28.4% (primo tempo a 6.169.000 e il 27.6%, secondo tempo a 5.968.000 e il 29.2%)».