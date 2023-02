Inter Milan, le ultime da Milanello: Pioli ha provato Messias mezzala destra. Le probabili scelte del tecnico spiegate da Di Stefano

L’inviato Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky, ha svelato le ultime da Milanello, con le probabili scelte di Stefano Pioli in vista del derby.

Ecco le sue parole: «Ieri Stefano Pioli ha mischiato un po’ le carte e ha provato Messias mezzala destra ma oggi ci saranno le prove generali e capiremo meglio il nuovo assetto tattico che vuole proporre l’allenatore del Milan. Nella mia testa, il ballottaggio è tra Pobega e Vranckx con in vantaggio Vranckx per caratteristiche. Ieri Pioli ha provato Messias mezzala ma sono convinto che lo ha fatto per mischiare un po’ le carte e per confondere eventuali indiscrezioni di formazione che sarebbero uscite»