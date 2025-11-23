Connect with us

Inter Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Inter Milan 0-1: Pulisic decide il derby

Pulisic torna al gol, il Milan ritrova il suo bomber: nonostante l'assenza. Vola in testa alla classifica

Curva Sud, coreografia che aggira il divieto: spettacolo prima di Inter Milan - FOTO

Theo Hernandez cuore rossonero, per Inter Milan: il messaggio dell'ex - FOTO

Inter Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

2 ore ago

San Siro Maignan

Inter Milan: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la dodicesima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Inter-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la dodicesima giornata di Serie A

20:49 – Si comincia

20:52 – Super parata di Maignan su Thuram

21:00 – Gara ora in equilibrio, anche se il possesso è sempre nerazzurro

21:10 – Oltre alla parata di Maignan, nessuna occasione da segnalare in una serata molto fredda

21:16 – Il palo salva Maignan

21:25 – Altro palo dell’Inter, stavolta gran parata di Maignan su Lautaro

22:03 – GOL DEL MILAN! La sblocca Pulisic

22:22 – Maignan para il rigore dell’ex Calhanoglu

