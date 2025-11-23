News
Inter Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Inter Milan: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la dodicesima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena
Inter-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la dodicesima giornata di Serie A
20:49 – Si comincia
20:52 – Super parata di Maignan su Thuram
21:00 – Gara ora in equilibrio, anche se il possesso è sempre nerazzurro
21:10 – Oltre alla parata di Maignan, nessuna occasione da segnalare in una serata molto fredda
21:16 – Il palo salva Maignan
21:25 – Altro palo dell’Inter, stavolta gran parata di Maignan su Lautaro
22:03 – GOL DEL MILAN! La sblocca Pulisic
22:22 – Maignan para il rigore dell’ex Calhanoglu