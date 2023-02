Verso Inter Milan: Krunic con Tonali, ballottaggio Pobega-Vranckx. Il centrocampo è a tre, ma dubbi ancora sui titolari

Per Stefano Pioli non ci sono più dubbi in vista del derby di domenica: sarà a centrocampo a tre per il Milan, per rinforzare maggiormente la squadra.

Su chi saranno i tre, c’è ancora un ballottaggio. Tonali è sicuro del suo posto da titolare e Krunic sarebbe il nome che sostituisce Bennacer. Il terzo centrocampista è ancora da scegliere: la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Pobega e Vranckx.