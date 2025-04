Inter Milan, Inzaghi furioso contro il quarto uomo: «Non prendermi per il c**o» – VIDEO

Inter Milan, Simone Inzaghi sul risultato di 0-3 si è rivolto al quarto uomo, chiedendo in maniera piuttosto focosa, che non fosse concesso il recupero

Uno 0-3 senza possibilità di appello quello inflitto dal Milan ai danni dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia. La rete che ha chiuso il match è arrivata all’85° e Simone Inzaghi, a pochi istanti dal 90°, si è rivolto in maniera furiosa contro il quarto uomo per non far concedere il recupero.

LE SUE PAROLE – «Non lo voglio eh il recupero, non prendermi per il c**o eh. Non lo voglio, non lo voglio».