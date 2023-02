Inter Milan in tv e streaming: dove vedere il derby

Inter Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il derby valido per la ventunesima giornata di Serie A

Il Milan affronterà l’Inter domenica sera nella ventunesima giornata di Serie A. Un derby importante per i rossoneri, desiderosi di riscattare questo periodo negativo.

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN, consultabile sia su smart tv, sia in live streaming su altri dispositivi come pc, smartphone, tablet e console da gioco, oltre che in cronaca testuale su MilanNews24.com.