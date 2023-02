Inter Milan, Giroud vaga nel deserto: le pagelle dei quotidiani. I voti dei quotidiani sportivi per l’attaccante rossonero

Ecco le pagelle del quotidiani sportivi per Olivier Giroud, dopo la sconfitta del Milan contro l’Inter nel derby di domenica sera.

La Gazzetta dello Sport – 4,5: «A lungo non gli arriva nulla e niente combina, però non si nota neppure al disturbo, se non nell’attimo in cui ruba una palla e subisce fallo. Nella ripresa conclude male per due volte e sciupa l’assist di Leao»

Corriere dello Sport – 5: «Un tempo intero a vagare nel deserto senza poter incidere, nella ripresa controlla male un assist al bacio di Leao»

Tuttosport – 5: «Un anno fa si è girato due volte, stavolta invece sbaglia lo stop non vuole tirare di destro. A referto pure una bella punizione di poco a lato e poco altro».