Inter Milan, Gabbia festeggia la vittoria: la foto fa impazzire i tifosi rossoneri sul web. Le ultimissime notizie sulla supercoppa

Il Milan, ieri sera, al termine di una rimonta clamorosa, ha sconfitto l’Inter per 2-3 portandosi così a casa la Supercoppa Italiana. Matteo Gabbia, causa febbre, non ha potuto giocare la partita ma non sono mancati i festeggiamenti.

Il centrale italiano ha festeggiato sui propri canali social scrivendo: “Certe notti, son notti! Grandi ragazzi, andiamo!”