Inter Milan: ecco le ultime da Milanello

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan: i rossoneri in campo a Milanello per preparare la stracittadina. Nel frattempo ecco la situazione assenze

Kessie tornerà in Italia domenica sera, passando prima dalla Costa d’Avorio. E lunedì i rossoneri inizieranno la settimana di avvicinamento al Derby.

Per la stracittadina Pioli dovrà fare a meno, oltre che dei lungodegenti Kjær e Plizzari, anche di Ballo-Touré. Tomori, operato al menisco mediale il 14 gennaio, lavora per esserci ma il diktat è chiaro: non si correranno rischi. Lo riporta Il Giorno.