Inter Milan, il derby varca i confini: tifosi radunati a Boston. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, tifosi presenti in America

Il derby tra Inter e Milan non si ferma a Milano e all’Italia. Il derby va oltreoceano e sbarca in America, dove 1000 tifosi si raduneranno per assistere al match.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, «l’Inter club Manhattan e il Milan club Boston si ritrovano oggi al ristorante italiano “Ducali”, nel quartiere North End della capitale del Massachusetts».