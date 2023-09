Inter Milan, la carica della Curva Sud: «Milano siamo noi» – VIDEO

Inter Milan, la carica della Curva Sud: «Milano siamo noi». Il nuovo coro dei tifosi rossoneri indirizzato ai cugini nerazzurri

La Curva Sud si prepara al derby di domani e suona la carica sui social pubblicando un nuovo coro indirizzato ai “cugini” dell’Inter. Ecco di seguito il nuovo coro della curva rossonera:

«Tifoso del Biscione

Tu dimmi perché

Sei nato chiacchierone

Non perdi l’occasione

Per imitare meeee



La storia te lo insegna

Cambiarla non puoi

Un gruppo di esaltati

Da sempre umiliati

da chi è di fronte a voi

MILANO SIAMO NOIII…»