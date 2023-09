Inter Milan: tre rossoneri al loro primo derby della Madonnina. Due new entry invece tra le fila nerazzurre

Quello di sabato sarà un derby speciale per almeno 5 giocatori praticamente già certi di scendere in campo dal primo minuto. Tre tra le fila del Milan, due tra quelle dell’Inter.

Per quanto riguarda i rossoneri c’è grande attesa per Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders, mentre in casa nerazzurra occhi puntati su Sommer e Thuram.