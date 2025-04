MN24 – Inter Milan, riserve sciolte su Bartesaghi: Conceicao lo avrà a disposizione per il derby? Ultime

Condividi via email

Inter Milan, Sergio Conceicao, per il derby di questa sera in Coppa Italia, avrà a disposizione anche Davide Bartesaghi. Ultime

Come appreso da Milannews24, in vista della semifinale di questa sera in Coppa Italia contro l’Inter, gara che vale l’accesso alla finalissima di Roma del prossimo 14 maggio, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, avrà a disposizione anche Davide Bartesaghi.

Il terzino domenica sera aveva raggiunto il Milan Futuro in Umbria per giocare il match del giorno successivo (poi rinviato a oggi alle 18) contro il Gubbio, ma ora è rientrato a Milano e stasera sarà in panchina