Inter Milan, il messaggio di Cardinale: «Godetevi questo momento! Ora tornate in Italia e avete un obiettivo»

Inter Milan, il presidente Cardinale ha mandato un messaggio ai rossoneri dopo il successo conquistato in quel di Riyad

Gerry Cardinale ha mandato un messaggio alla squadra dopo il successo ottenuto in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Si tratta del primo trofeo della sua presidenza, il suo insediamento al Milan è arrivato ad agosto 2022. Il Corriere della Sera riporta le sue parole:

IL DISCORSO DI CARDINALE – «Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione fino ad ora è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento»