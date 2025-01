Inter Milan, i nerazzurri perdono Calhanoglu! Cambio forzato, le ultimissime notizie sulla finale di Supercoppa Italiana

Il Milan, in questo momento, sta disputando la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Al minuto numero 35 i nerazzurri hanno perso una pedina fondamentale: il grande ex Hakan Calhanoglu ha lasciato il campo per infortunio.

Il calciatore turco è alle prese con un problema muscolare: al suo posto è entrato il Asllani. Il risultato è fermo sullo 0-0.