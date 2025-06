Inter Milan, un tabù Infranto nel derby della Madonnina: l’Incredibile strana storia della 12ª giornata

Inter Milan, clamorosa statistica sul derby della Madonnina in programma a novembre per la 12^ giornata: rossoneri imbattuti

Nel calcio, le statistiche non sono mai solo numeri; sono racconti, superstizioni e, a volte, veri e propri tabù che scandiscono la storia di una rivalità. E quando si parla del Derby della Madonnina, ogni dato assume un significato profondo. Una curiosità statistica, riportata dall’account specializzato Opta Paolo, rivela una serie di eventi che, seppur specifica, aggiunge un tassello intrigante alla leggenda delle sfide tra Milan e Inter: i Rossoneri sono rimasti imbattuti in tutti gli 8 derby contro l’Inter disputati in Serie A alla 12ª giornata.

Questo particolare incrocio temporale del campionato sembra essere un fortino inespugnabile per il Milan, che in otto occasioni ha affrontato i cugini nerazzurri nel dodicesimo turno di Serie A senza mai uscirne sconfitto. Il bilancio di queste sfide è nettamente a favore del Diavolo: 4 vittorie e 4 pareggi. Un dato che non solo evidenzia una solidità storica del Milan in questo specifico frangente della stagione, ma che sottolinea una certa resilienza e capacità di ottenere risultati, anche in un match ad altissima tensione come il derby.

L’ultima volta che si è verificato questo curioso incrocio è stato il 7 novembre 2021. In quella occasione, il Derby della Madonnina disputato alla 12ª giornata si concluse con un pareggio per 1-1, un risultato che mantenne intatto il record di imbattibilità del Milan in questa particolare statistica. Quel pareggio, frutto di una partita combattuta e ricca di emozioni, confermò la tendenza e permise ai Rossoneri di proseguire la loro striscia positiva in quel momento della stagione, culminata poi con la conquista dello Scudetto.

Il Derby della Madonnina non è una partita come le altre. È una sfida che va oltre i tre punti, intrisa di storia, passione e un’accesa rivalità cittadina. La Madonnina che veglia sul Duomo di Milano è testimone di queste battaglie calcistiche, e ogni statistica, anche la più specifica, diventa un pezzo di folklore. La capacità del Milan di presentarsi storicamente al meglio in quel preciso momento del campionato, contro l’avversario di sempre, suggerisce una particolare concentrazione o una forma fisica e mentale ottimale che spesso ha saputo fare la differenza.

Questo record, sebbene non influenzi direttamente le future partite (dato che ogni derby è una storia a sé), è un promemoria della capacità del Milan di affrontare e superare prove difficili, soprattutto contro i rivali di sempre. È un piccolo, ma significativo, tassello nella narografia della rivalità tra Milan e Inter, che i tifosi rossoneri possono custodire con orgoglio. La storia, come dimostrato da Opta Paolo, a volte si ripete in modi sorprendenti, e la 12ª giornata di Serie A è stata, e chissà se lo sarà ancora.