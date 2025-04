Inter Milan, queste le sfide che affronteranno le due milanesi a cavallo del derby di Coppa Italia

Mercoledì 23 aprile alle ore 21:00 andrà in scena la semifinale di Coppa Italiatra Inter e Milan, sfida decisiva per la stagione di entrambe le squadre, in primis quella dei rossoneri.

La squadra di Inzaghi in questo turno ha affrontato il Bologna, in quella successiva al derby troverà la Roma quindi due big match. Per il Diavolo invece c’è stata l’Atalanta in casa e la prossima sarà trasferta a Venezia domenica 27 aprile alle ore 12:30.