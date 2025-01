Inter Milan, Borghi non ha dubbi: «Lui il top player dei rossoneri, ha fatto un gol incredibile»

Inter Milan, Stefano Borghi, noto giornalista, ha elogiato Christian Pulisic dopo la vittoria dei rossoneri in Supercoppa Italiana

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha dichiarato:

PAROLE – «Parliamo di Theo e Leao ma Pulisic ha fatto un altro gol da grande giocatore, lo fa così come aveva conquistato il rigore su Locatelli ovvero fregando l’avversario con un guizzo. Pulisic è veramente il miglior giocatore della stagione del Milan. E poi quando dà quella palla in profondità per l’assist di Leao che nel calcio è una statistica che non si conta ancora. Spesso la palla prima dell’assist è molto più importante del singolo assist. Il Milan è una squadra forte, fino adesso ci sono state colpe da parte di tanti e ora spero per lo spettacolo che tutte le componenti del Milan assumano il fatto che dando il 100% è una squadra che può fare ancora tante cose significative in questa annata».