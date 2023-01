Verso Inter Milan, passaggio al 4-3-3 o la conferma del 4-2-3-1: ecco gli assetti possibili. Pioli cambia qualcosa, ma l’assenza di Bennacer scuote

L’assenza di Bennacer nel derby non cambierà i piani di Stefano Pioli per il derby: rinforzarsi a centrocampo è il suo obiettivo. Come scrive Tuttosport, sono due gli assetti ipotizzati dal tecnico rossonero.

Il primo è il Milan che passa ad un 4-3-3: Tonali in mezzo, con Krunic e Vranckx al suo fianco. Oppure, Pioli potrebbe insistere con il 4-2-3-1, ma con diversi protagonisti: in mezzo Tonali e Pobega, con Krunic trequartista.