L’Inter valuta anche il profilo di van Aanholt per la corsia di sinistra: l’olandese, svincolato, piace anche a Milan e Lazio

L’Inter studia diversi profili anche a sinistra e non solo sulla corsia opposta per sostituire il partente Hakimi. In attesa di definire il futuro di Dimarco e Perisic, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri resterebbero i preferiti della dirigenza campione d’Italia come scrive Tuttosport.

Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi però anche su Patrick van Aanholt per la corsia mancina di Inzaghi. Il nazionale olandese, svincolato dopo l’addio al Crystal Palace, rappresenterebbe un’occasione sul mercato per l’Inter. Il sodalizio nerazzurro dovrà però stare attento alle rivali Lazio e Milan, che avrebbero fatto dei sondaggi per il giocatore classe ’90.