Condividi via email

Inter Lazio, ecco chi sarà l’avversario del Milan in semifinale di Coppa Italia. Segui le ultimissime sul club rossonero

Finisce il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. I ragazzi di Simone Inzaghi superano la squadra di Baroni con il risultato di 2-0. Decisive le reti di Arnautovic nel primo tempo e Calhanoglu nel secondo su calcio di rigore.

Sarà dunque derby di Milano in semifinale: Milan Inter con l’andata fissata per il 2 aprile e il ritorno per il 23 aprile.