Inter, Inzaghi: «Il Milan non è in un momento positivo, ma è campione d’Italia e ha qualità». Le parole del tecnico neroazzurro in conferenza stampa

Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa in vista del derby tra Inter e Milan.

DERBY – «Lo sappiamo, il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore, noi ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, ma a questo ci penseremo ad aprile»

VITTORIA DELLA SUPERCOPPA – «Chiaramente i derby sono tutti storie a sé. In questo anno e mezzo ne abbiamo giocati tanti, sei… Quelli di coppa ci hanno permesso di vincere due trofei importanti, quelli di campionato sono stati delusioni, a partire dal primo dove abbiamo pareggiato sbagliando un rigore. La soluzione migliore è affrontarli con la giusta concentrazione, si rischia di arrivare alla partita con tante energie mentali spese».

MILAN – «I derby sono partite particolari. Il Milan è in un momento non positivo ma parliamo della squadra campione d’Italia, che è arrivata dopo tanto tempo agli ottavi di finale di Champions. Ha qualità e la rispetto molto, sappiamo che la troveremo in un momento particolare e veniamo dalla finale di Supercoppa. Serviranno tanta corsa e determinazione, insieme a tantissima attenzione».

PARITA’ NEI DERBY – «Sono i dati… Come ha detto, sono chiari. L’anno scorso ci sono stati in campionato due punti di differenza, quest’anno ci sono due punti e le partite di coppa le abbiamo fatte meglio noi. Non mi aspetto un Milan sottotono, la rispetto molto come squadra»