Inter Genoa 2-1, Inzaghi continua a vincere: e le polemiche non si placano. Il tabellino del match di Serie A

L’Inter non si ferma e batte anche il Genoa per 2-1 in un match che ha visto i nerazzurri meno lucidi del solito. Continuano le polemiche per un rigore molto dubbio assegnato ai nerazzurri.

Asllani e Sanchez su rigore regalano i tre punti: l’Inter è saldamente al primo posto a 16 punti dal Milan, al terzo posto in classifica.