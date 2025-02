Inter Fiorentina, clamoroso errore arbitrale sul vantaggio dei nerazzurri! – FOTO

Inter Fiorentina, incredibile errore arbitrale a San Siro sul vantaggio dei nerazzurri: palla uscita di almeno 25 centimetri

Polemiche a non finire per il vantaggio dell’Inter contro la Fiorentina. L’angolo da cui è arrivato l’autogol di Pongracic non doveva essere concesso ai nerazzurri, cugini del Milan, in quanto il pallone non era stato tenuto in gioco da Bastoni.

PAROLE – «Il pallone era nettamente uscito, almeno di 20/25 centimetri. Poi dal calcio d’angolo è nata una nuova azione, quindi il VAR non può intervenire».