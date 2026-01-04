Inter Bologna 3-1: Chivu risponde ad Allegri e si riprende la vetta della classifica. Il resoconto del match

News
Inter Bologna 3-1: i nerazzurri rispondono al Milan di Massimiliano Allegri e tornano in testa alla classifica. Il resoconto del match
Non c’è spazio per la vendetta del Bologna nel posticipo della 18ª giornata di Serie A. A San Siro, l’Inter di Cristian Chivu supera per 3-1 la formazione di Vincenzo Italiano, riscattando la bruciante eliminazione subita ai rigori nella semifinale di Supercoppa meno di un mese fa.
La cronaca del match
I nerazzurri approcciano la sfida con la giusta cattiveria agonistica, trovando il vantaggio nel primo tempo grazie a un inserimento preciso di Piotr Zielinski. Nella ripresa, la squadra di Chivu accelera per chiudere i conti:
- Il raddoppio del Toro: Lautaro Martínez conferma il suo straordinario momento di forma (e il suo record di costanza citato da Opta) siglando il 2-0.
- Tris Thuram: Pochi minuti dopo, Marcus Thuram cala il tris che mette in ghiaccio il risultato.
- Orgoglio rossoblù: Nel finale, il Bologna accorcia le distanze con Santiago Castro, ma la rete dell’argentino serve solo a rendere meno amaro il passivo per i felsinei.
♟️ Corsa Scudetto 2026
Con questo successo, l’Inter sale a 39 punti, portandosi a una lunghezza di vantaggio sul Milan, impegnato giovedì contro il Genoa. La lotta per il titolo si fa sempre più serrata.