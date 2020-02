Instagram, gli auguri del Milan a Roberto Baggio – FOTO

Oggi Roberto Baggio compie 53 anni. Il Divin Codino ha vestito la maglia rossonera nelle stagioni 1995/1996 e 1996/1997

Oggi Roberto Baggio compie 53 anni. Il Divin Codino ha vestito la maglia rossonera nelle stagioni 1995/1996 e 1996/1997 per un totale di 67 presenze e 19 gol. Gli auguri della società milanista non si sono fatti attendere e sono arrivati via social: ecco il post sul profilo ufficiale Instagram del Milan che celebra il campione ex Pallone d’oro: