Insigne, rinnovo bloccato: striscioni per convincerlo a restare – FOTO

Il rinnovo di Lorenzo Insigne vive ancora in una fase di stallo, i tifosi del Napoli provano con striscioni a convincerlo a restare

Tutto tace. Ieri l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha incontrato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, l’ad Chiavelli e il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Tema della discussione: il futuro del capitano azzurro, ma non è stato fatto alcun passo in avanti. Nessun tifoso immagina il proprio capitano lontano da Napoli e continue dimostrazioni d’affetto vogliono convincerlo a restare. Non ultima quella di alcuni supporter partenopei che hanno esposto uno striscione invitando Insigne a riflettere con il cuore.