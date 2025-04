Infortunio Walker, settimana decisiva! Fissati i controlli, l’inglese ha una speranza precisa

Condividi via email

Infortunio Walker, in settimana controlli decisivi per il terzino inglese: l’ex City spera di strappare la convocazione per il derby

Come riferito da Tuttosport, quella che comincerà domani sarà una settimana decisiva in casa Milan per capire meglio i tempi di recupero di Kyle Walker, operatosi al gomito nella serata di martedì e assente venerdì sera contro l’Udinese.

Se i controlli daranno esito positivo Walker, che salterà anche la sfida della domenica di Pasqua contro l’Atalanta, potrebbe strappare la convocazione per il derby di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 23 aprile.