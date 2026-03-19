Infortunio Tonali, sospiro di sollievo per l’Italia: nessuna lesione grave, potrà esserci ai playoff

Infortunio Tonali, buone notizie per la Nazionale italiana: l’ex centrocampista del Milan potrà essere parte dei convocati di Gattuso per i playoff

Arrivano notizie rassicuranti per Sandro Tonali e per la Nazionale italiana. Il centrocampista del Newcastle, che aveva lasciato il campo dolorante durante la sfida di Champions League contro il Barcellona, aveva inizialmente destato preoccupazione in vista dei prossimi impegni cruciali per l’Italia. La situazione si era fatta particolarmente delicata a Coverciano, dove la Nazionale si stava preparando per la sfida contro l’Irlanda del Nord, una delle partite decisive per il futuro azzurro.

Tuttavia, dopo gli accertamenti svolti oggi, giovedì 19 marzo, le notizie sono decisamente più positive. Gli esami hanno escluso complicazioni gravi, confermando che Tonali ha riportato solo un edema, senza lesioni strutturali. Un esito che consente allo staff tecnico di Gennaro Gattuso di tirare un sospiro di sollievo, avendo ormai la certezza che il centrocampista non avrà problemi a essere a disposizione per i playoff.

Tonali, dunque, sarà pienamente disponibile sia per il primo spareggio contro l’Irlanda del Nord, sia per un’eventuale finale, se la squadra riuscirà a superare il turno. Un’ottima notizia per Gattuso, che può contare su uno dei pilastri del centrocampo azzurro in un momento tanto delicato.

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