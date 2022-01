ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fikayo Tomori, uscito prima del tempo in Milan Genoa, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro

Brutte notizie per il Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Fikayo Tomori, uscito prima del tempo in Milan Genoa per infortunio, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Il difensore necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito nel pomeriggio.