Infortunio Thuram, cambio di programma in vista della finale? Inzaghi rischia ancora di perderlo! Le ultimissime notizie

L’infortunio di Marcus Thuram preoccupa l’Inter ed è la nota negativa del successo ottenuto ieri sera in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta per 2 a 0. Il francese, infatti, è stato sostituito da Inzaghi all’intervallo.

Come rivelato dal giornalista Pasquale Guarro, i nerazzurri hanno deciso di fissare per oggi le visite mediche per capire l’entità del problema muscolare accusato dal numero 9. La sua presenza per la finale è a rischio: il Milan attende.