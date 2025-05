Infortunio Theo Hernandez, il terzino francese non giocherà il match Roma-Milan: le sue condizioni. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Domani sera andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la sfida tra la Roma e il Milan. Sergio Conceicao dovrà rinunciare a tanti calciatori non al meglio: come riportato da Sky non ci sarà nemmeno Theo Hernandez.

Il terzino francese ha accusato in allenamento una forte contusione alla coscia, risultata particolarmente dolorosa. Questo l’ha costretto ad annunciare il suo forfait.