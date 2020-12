Infortunio Theo Hernandez, leggero affaticamento muscolare

Non dovrebbe esserci nulla di grave per Theo Hernandez. Il terzino oggi non ha giocato per un leggero affaticamento muscolare

Non dovrebbe esserci nulla di grave per Theo Hernandez. Il terzino oggi non ha giocato per un leggero affaticamento muscolare. Stefano Pioli lo ha voluto preservare in vista delle prossime partite contro il Sassuolo e la Lazio.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori accertamenti, ma al momento le condizioni del giocatore non destano particolare preoccupazione in casa Milan.