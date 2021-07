Infortunio Spinazzola, la FIGC conferma: «Lesione al tendine d’Achille»

Leonardo Spinazzola è stato uno dei migliori giocatori in assoluto ad Euro 2020. Passato prossimo d’obbligo, purtroppo, per il grave infortunio patito dal folignate nel finale di Belgio-Italia. Immagini strazianti con il laterale della Roma uscito in lacrime.

«Dopo i primi esami, ci sono segni clinici di lesione al tendine d’Achille sinistro», questo il breve comunicato diffuso dalla FIGC in una nota ANSA.