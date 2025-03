Infortunio Santiago Gimenez, l’indiscrezione getta nel panico i tifosi! Out col Napoli?

Infortunio Santiago Gimenez, da monitorare le condizioni dell’attaccante messicano dopo la finale di CONCACAF col Panama

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è apprensione per quanto riguarda le condizioni di Santiago Gimenez, uscito acciaccato dalla finale di CONCACAF vinta con il Panama.

L’attaccante verrà ovviamente valutato dallo staff medico milanista non appena tornerà a Milanello. Se non emergeranno problemi, il numero 7 rossonero riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra in vista del prossimo impegno in casa del Napoli di domenica sera.